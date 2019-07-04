Merkez Bankası'ndan enflasyon yorumu

Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" denildi.

TCMB Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda, "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur" denildi.

Enerji fiyatlarının gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilediği belirtilen rapor özetinde, bir önceki yıldaki yüksek baz etkisinin yanında iç talep koşullarındaki zayıf seyrin çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediğine dikkat çekildi.

Merkez Bankası'nın raporunda "Temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir." ifadesi yer aldı.