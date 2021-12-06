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Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması! Yayılıma dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede fiyatlarda genele yayılan artışlar göründüğü ifade edildi.
Merkez Bankası'ndan kritik enflasyon açıklaması! Yayılıma dikkat çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı.

Değerlendirmede şu ifadeler öne çıktı:

Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde bir miktar gevşeme görülürken Türk lirasındaki görünümle başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatları artış kaydetmiştir. Enflasyondaki yükselişte öne çıkan bir diğer grup hizmet sektörü olurken, bu grupta lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma belirgin olmuştur.

Taze meyve ve sebze dışı gıda enflasyonundaki seyir yemek hizmetleri enflasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Kasım ayında küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi tahıllar öncülüğünde sürmüş, bu gelişmenin olumsuz yansımalarına karşın, taze meyve ve sebze enflasyonundaki görünüm ve baz etkisiyle gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerilemiştir. Temel mal fiyatlarındaki aylık artış hızlanırken, bir önceki yılın aynı dönemindeki yüksek artış nedeniyle bu grupta yıllık enflasyon görece yatay seyretmiştir.

Bu dönemde emtia fiyatlarında süregelen olumsuz seyir, tedarik zincirlerinde artarak devam eden aksamalar ve Türk lirasındaki gelişmelerle birlikte üretici fiyatlarında enerji ve ara malları başta olmak üzere genele yayılan artışlar görülmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri yükselmiştir.

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