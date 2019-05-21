Merkez Bankasından SWAP hamlesi

Merkez Bankası, SWAP piyasasında TL faizini 1,5 baz puan düşürerek yüzde 24 yaptı.

Merkez Bankasından piyasalara SWAP hamlesi geldi. Buna göre SWAP piyasasında Türk Lirası faizi, yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürüldü.

Karara ilk tepki olarak dolar/TL, 6.04 seviyesinden 6.09 seviyesine yükseldi.

TCMB, Nisan ayında Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmişti.

SWAP NEDİR?

Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.