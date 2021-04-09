  • BIST 1.412
  • Altın 456,810
  • Dolar 8,1300
  • Euro 9,6626
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 2 °C
»

Merkez Bankası'ndan yeni dolar tahmini: 8,78 TL

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 11,54'ten yüzde 13,12 seviyesine çıkarken yıl sonunda dolar kuru ise 8,78 olarak bekleniyor.
Merkez Bankası'ndan yeni dolar tahmini: 8,78 TL

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 13,12 oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisine ilişkin hızlı yükseliş dikkat çekti. Buna göre nisan anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,5749 olarak kaydedildi. 

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 8,78 TL
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,20 TL iken, bu anket döneminde 8,78 TL olarak gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı09 Nisan 2021 Cuma 10:41
  • Talep azaldı, limon fiyatları düştü; 3 liradan alıcı buluyor09 Nisan 2021 Cuma 10:23
  • Tarım ve Orman Bakanlığı ramazanda gıda işletmelerini sıkı denetime tabi tutacak09 Nisan 2021 Cuma 10:18
  • Altın iki hafta aradan sonra geri döndü09 Nisan 2021 Cuma 09:30
  • Ankara Etimesgut’ta icradan satılık 6+1 daire09 Nisan 2021 Cuma 09:16
  • Japonya ile ABD, küresel çip tedarikindeki sıkıntının çözümünde iş birliği hedefliyor09 Nisan 2021 Cuma 09:10
  • Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırmaya hazırlanıyor08 Nisan 2021 Perşembe 13:15
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi08 Nisan 2021 Perşembe 13:15
  • Mücevher ihracatı mart ayında yüzde 48 arttı08 Nisan 2021 Perşembe 13:14
  • İhracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 17,1 puan artarak 132 oldu08 Nisan 2021 Perşembe 11:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti