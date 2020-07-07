Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Yüzde 5'e indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5'e indirdi.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %7, diğer bankalara %0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla %8 ve %0 şeklindeydi.