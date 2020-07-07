  • BIST 118.850
  • Altın 392,906
  • Dolar 6,8591
  • Euro 7,7436
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 34 °C
»

Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Yüzde 5'e indirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 5'e indirdi.
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Yüzde 5'e indirildi

Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20.03.2020-09.07.2020 arasında yüzde 6,00 olarak uygulanan faiz oranı 10 Temmuz'dan itibaren yüzde 5,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca 26.06.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %7, diğer bankalara %0 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla %8 ve %0 şeklindeydi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı07 Temmuz 2020 Salı 13:07
  • Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir bekleniyor07 Temmuz 2020 Salı 09:53
  • Motorinden sonra benzine de zam geliyor07 Temmuz 2020 Salı 09:37
  • Dolar yatay, euro hareketli07 Temmuz 2020 Salı 09:28
  • Borsa günü 118.500 sınırında tamamladı07 Temmuz 2020 Salı 08:58
  • Alman vekiller Türkiye ile turizmin normalleşmesini istiyor07 Temmuz 2020 Salı 08:57
  • Motorine 10 kuruş zam07 Temmuz 2020 Salı 08:56
  • İran yumurta ihracatını durdurdu07 Temmuz 2020 Salı 08:55
  • Merkez Bankası: Haziran'da temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükseldi06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:21
  • Emtia yatırımcısı ilk yarıda altınla kazandı, petrolle kaybetti06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti