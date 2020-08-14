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Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı

TCMB, ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde yüzde 10,22'den 10,82'ye yükseldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi ise 7,34'e çıktı.
Merkez Bankası'ndan yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketinin Ağustos ayı sonuçlarına göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.22 düzeyinden, yüzde 10.82'ye yükseldi.

TCMB anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.33 düzeyinden, yüzde 9.70'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.38'den yüzde 8.58 düzeyine çıktı.

Yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket dönemindeki 7.02 liradan 7.34 liraya çıktı. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 7.26 liradan 7.68 liraya yükseldi.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde "yüzde 1.3 küçülme" düzeyindeyken, bu anket döneminde "yüzde 1.6 küçülme" olarak gerçekleşti. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.7'den, bu anket döneminde yüzde 4.3 düzeyine geriledi.

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