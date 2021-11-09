Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılık Düzenlemesine ilişkin açıklama

TCMB'dan zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada, "Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür" denildi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülmüştür. Söz konusu imkân kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır" denildi.

Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gidildiği hatırlatılarak "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir.