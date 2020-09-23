Merkez sil baştan yenilendi

Yenimahalle Belediyesi, Başkent’in en büyük ve en donanımlı kültür, sanat merkezi olan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ni sil baştan yeniledi.

Pandemi sürecini değerlendiren Yenimahalle Belediyesi Türkiye’nin en büyük salonlarından biri olma özelliğine sahip çok amaçlı salonu baştan aşağı yenilerken, kongre ve sanat merkezinin fuaye alanı ve kulislerini de elden geçirdi.

Bin 650 kişi kapasitesi ile 2012 yılından bu yana binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan, tadilatın ardından ise bin 508 kişilik olarak düzenlenen çok amaçlı salon, Ekim ayında yepyeni etkinliklerle kapılarını açacak.

Etkinlikler için geri sayım başladı

8 yıldır tiyatro, konser, panel, konferans ve gösteri gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan çok amaçlı salonda 3 aydır süren çalışmalar kapsamında; boya badanadan sahne cilasına, zemin eğimi düzenlemesinden tüm koltuk döşemelerinin değişimine, ışık ve ses düzenine kadar her yer tek tek yenilendi. Yenileme çalışmalarının sona erdiği Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ekim ayı itibariyle yeniden etkinliklerin tek adresi olmaya, birbirinden değerli sanatçı ve konukları ağırlamaya başlayacak.

Sanatın merkezi her zaman Yenimahalle olacak

Bir yandan ilçede virüsle mücadele için dezenfekte işlemlerine devam edilirken diğer yandan salgın sonrası için hazırlıkların aralıksız devam ettiğini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizde şartlar normale döndüğünde Yenimahalle’miz her yıl olduğu gibi yine sanatın merkezi olacak” dedi. Yenimahalle Belediyesi’nin salonlarının birbirinden güzel kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Yaşar “Sanata ve sanatçıya önem vermeyen toplumlar gerilemeye mahkumdur. Dünyada artık ülkelerin değerleri, sadece ekonomik değerleriyle ölçülmüyor. Sanata ve kültüre verdikleri değerlerle de ölçülüyor. Biz sanatın ve sanatçının yanında olmaya, onların etkinliklerine destek olup, onları ilçemizde ağırlayarak Yenimahallelilerle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.