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Merkez ve çevre ilçelerdeki köprüler yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi merkez ve çevre ilçelerde asfalt atağını sürdürürken, ihtiyaç duyulan üst geçit ve köprülerde de yenileme ve tadilat çalışmalarını hızlandırdı.
Merkez ve çevre ilçelerdeki köprüler yenileniyor

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı köprülere genleşme derzi tadilatı seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kent genelinde ilk etapta 13 köprüde çalışma gerçekleştirecek.

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İLK NOKTA ŞAŞMAZ BULVARI SANAYİ GİRİŞİ KÖPRÜSÜ 
Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi köprüsünde 9 gün sürecek genleşme derzi tadilatına başlayan ekipler,  köprüyü tek taraflı araç trafiğine kapattı.

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Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için önceden sosyal medya hesapları üzerinden çalışma duyurularını yaparken, kısa süre içinde 12 köprüde daha genleşme derzi tadilatlarına başlayacak. Başkentlilere daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını 7/24 sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, şu köprülerde genleşme derzi tadilatı yapacak:
-Çankaya İmrahor Köprüsü, 
-Milli İrade Köprüsü (Söğütözü), 
-Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü, 
-Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü, 
-Yenimahalle Farabi Köprüsü, 
-Yenimahalle İbni Sina Köprüsü, 
-Yenimahalle Yunus Emre Köprüsü, 
-Ankara Bulvarı Tigem Önü Araç Üst Geçidi, 
-Dışkapı Köprüsü, 
-İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü,
-Kayaş Çevre Yolu Bağlantısı Köprüsü, 
-Mithat Paşa Köprüsü

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