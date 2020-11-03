Merkez ve ilçelerde hijyen desteğine devam ediliyor

Ankara Zabıtası, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde ve ilçelerde ulaşım esnafı başta olmak üzere pazarcı esnafı ve vatandaşlara hijyen desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi son olarak Sincan’da C plakalı 82 servis aracına şeffaf kabin montajı gerçekleştirdi.

11 BİN 858 ARACA ŞEFFAF KABİN TAKILDI

Ankara Zabıtası son olarak Sincan ilçesinde esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı yaparken, bugüne kadar toplam şeffaf panel uygulamasının yapıldığı araç sayısı 11 bin 858 oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından COVID-19 salgınının yayılımını engellemek hem de toplum sağlığını korumak amacıyla başlatılan ücretsiz şeffaf kabin uygulamasına ulaşım esnafı yoğun ilgi gösterdi. Başkent'in 8 ilçesinde ve merkezinde 2 bin 698 C plakalı servise, 2 bin 468 minibüse ve 6 bin 692 taksiye şeffaf kabin takıldı.

ANKARA ZABITASI'NIN YOĞUN MESAİSİ

Sincan'da 82 C plakalı servis aracına şeffaf kabin yerleştirildikten sonra 90 dezenfektan dağıtımı yapan Ankara Zabıtası, pazar yerinde ise toplam 4 bin maske ve 200 siperlik dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, ilçede yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci nedeniyle ilçe esnafımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Sincan ilçemizde de okul servis araçlarına koruyucu şeffaf kabin yerleştirdik. Servisçi esnafımıza ücretsiz dezenfektanın yanında maske de dağıttık. Pazarcı esnafına ve vatandaşlarımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Sosyal mesafenin korunması için uyarılarda bulunuyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

OKULLARIN AÇILMASI SÜRECİNDE ŞEFFAF KABİN UYGULAMASININ ÖNEMİ

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ünsal Büyükşehir Belediyesine hijyen desteği için teşekkür ederek, “Okulların açılmasını dört gözle bekliyorduk. Pazartesi günü öğrencilerimiz servis araçlarına bindiklerinde şeffaf kabinler sayesinde servis şoförleriyle hiçbir temasa geçmeyecekler. İnşallah bu eğitim öğretim yılını sağlıklı bir biçimde tamamlayacağız. Çocuklarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak için şeffaf kabin uygulamasını başlatan Sayın Mansur Yavaş başkana teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sincanlı ulaşım esnafı yapılan maske ve dezenfektan desteğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, görüşlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Muhittin Sevinç: “Taşıdığımız yolcuların personel ile bire bir temas edilmesini önlemek amacıyla şeffaf kabin uygulaması çok yerinde bir karar. Bu hem biz servis şoförleri hem de taşıdığımız öğrenci ve personel için çok kaliteli bir hizmet. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

-Osman Koçak: “20 yıldır toplu taşıma sektöründe hizmet vermekteyim. Bu pandemi döneminde servisçi esnafı olarak çok mağdur olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş sayesinde araçlarımızda taşıdığımız yolcuların sağlıklarını korumak adına yapılan ücretsiz şeffaf kabin uygulamasından dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

-Ersoy Tosun: “Bizlerin sağlığını düşündüğü için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz.”