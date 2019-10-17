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'Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacak'

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.
'Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacak'

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü." dedi.

Bütçeden eğitime ayrılan kaynak artıyor

Bütçeden eğitime ayrılan kaynağın artırılacağını ifade eden Ağbal, "2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak." diye konuştu.

Ağbal, 2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe ise 141,1 milyar lira kaynak ayrılacağını bildirdi.

"88 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak"

Bütçedeki kamu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Ağbal, "2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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