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Merkez’in faiz kararı beklentileri değiştirdi

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 17 seviyesinde tutarak değiştirmemesi ve yapılan açıklamalar yatırım bankalarının öngörülerini değiştirmesine neden oldu
Merkez’in faiz kararı beklentileri değiştirdi

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Merkez Bankası'ndan bekledikleri ilk faiz indirimi tahminini değiştirerek 2'nci çeyrekten 3'ncü çeyreğe öteledi. TCMB Para Politikası Kurulu’nun dünkü kararlarını değerlendiren JP Morgan, beklentilere paralel olarak TCMB’nin politika faizini yüzde 17 seviyesinde tuttuğunu, ancak PPK sonrası yapılan açıklamada beklentilerden daha şahin bir tonun kullanıldığı tespitinde bulundu.

Merkez Bankası’nı faiz indirimlerine başlamak için yerli yatırımcıların tersine dolarizasyonunu görmek istediğini belirten JP Morgan, TCMB’den ilk Faiz indirimi beklentisini öteledi ve beklediği toplam faiz indirimi miktarını azalttı.

PPK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada kullanılan, “Sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar verilmiştir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ifadelerine dikkat çeken JP Morgan, TCMB’nin şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırma çabaları çerçevesinde enflasyonda kalıcı bir düşüşü teyit edecek ve TCMB’yi para politikasını gevşetmeye yönlendirecek faktörler konusunda bir netleşme sağlamasının da önemli olduğunu vurguladı.

JPMorgan, “Biz, bu şahin ifadelerin ve açıklama ile iletilen bilgilerde iyileşme, ilerlemenin TCMB’ye ve politikalarına yatırımcı güveninin daha da artıracağına güçlü şekilde inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

TCMB’nin sıkı politikaların uzun bir süre devam edeceğine işaret etmesinin dezenflasyon sürecine hala güvenmediğine ve krebiliteyi daha da artırmaya kararlı olduğunu gösterdiğini de savunan JP Morgan, TCMB’nin para politikasını gevşetmeye başlamadan önce yerli yatırımcıların sürekli bir tersine dolarizasyon ortaya koyduklarını görmek istediğine düşündüklerini de ifade etti.

“Bu şartların yerine gelmesi biraz zaman alacak” tespitinde bulunan JP Morgan, bununa bağlı olarak TCMB’den ilk faiz indirimi için beklentiyi 2’nci çeyrekten 3’ncü çeyreğe ötelediklerini vurguladı. JP Morgan ayrıca, TCMB’den beklediği kümülatif faiz indirimi miktarını da 500 baz puandan 400 baz puana çekti.

‘FAİZ ARTIŞI EKONOMİ İÇİN TEHLİKELİ OLACAKTI’

Öte yandan Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Merkez Bankası’nın faiz kararlarını değerlendirdi. Dünya’daki haftalık sohbetlerinde TCMB'nin beklendiği gibi faiz artırımına gitmediğini kaydeden ikili, zaten Faiz artışının gereksiz olacağı gibi, ekonomi açısından tehlikeli olacağına da dikkat çekti. Reel sektörün dolar ve Euro'nun daha da düşmesi yönünde bir talebinin olmadığını vurgulayan Ağaoğlu ve Güldağ, Döviz Tevdiat Hesapları'nın sağlanmakta olan güvenle birlikte çözülmeye başlayacağını öne sürdü, haziran ile birlikte faizlerin de düşmeye başlayacağı iddiasında bulundu.

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