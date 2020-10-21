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Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde, şirket tarafından açılmak istenen mermer ocağıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Mermer ocağı istemeyen Domaniçlilere Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden destek

Domaniç'in Çukurca beldesinde kurulması planlanan mermer ocağı için meydanda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra mermer ocağını açmak isteyen şirketin yetkilileri de katıldı. Projenin anlatılmasının ardından beldede yaşayanlar, ocak açılmasına karşı çıktıklarını belirtti. Ellerinde döviz ve pankartlar ile projeye karşı çıkanlardan İsmail Özbey, mermer ocağının ormanlara, yollara ve sularına zarar vereceğini savundu.

'HALKIMIZ İSTEMİYORSA O YÖNDE TUTANAK TUTARIM'

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Palancı ise gelen tepkiler üzerine, “Madem halkımız beldelerinde mermer ocağı istemiyor, ben de raporumu o şekilde tutarım. Daha fazla da burada kalıp açıklama yapmanın, karşılıklı tartışmanın anlamı yok. Çoğunluk mermer ocaklarına karşı” diye açıklama yaptı.

Çukurca Belde Belediyesi önünde düzenlenen bilgilendirme toplantısı, hazırlanan tutanağın ardından bitirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, az sayıda belde sakininin alındığı toplantı, sona erdi.

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