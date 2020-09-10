  • BIST 1.099
  • Altın 470,409
  • Dolar 7,4485
  • Euro 8,8480
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı

AYDIN'da mermer işiyle uğraşan Halil İbrahim Demirci, koronovirüse karşı farkındalık oluşturmak için yaptığı mezar taşının üzerine 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdı.
Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı

Nazilli Sanayi Sitesi'nde babası Ramazan Demirci ile birlikte mermercilik ve mermerden mezar taşı yapım işiyle uğraşan Halil İbrahim Demirci, koronavirüs farkındalığı için yaptığı mezar taşının üzerine 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdı.

'BENİM DE KATKIM OLSUN DİYE YAPTIM'

Herkesin koronavirüsle mücadele ettiğini belirten Demirci, "Ben de iş yerimde bu mücadeleye katkım olsun diyerek, mezar taşına 'Hayat eve sığar. Bize iş çıkartmayın. Evde kal Nazilli' yazdım. Benim bu mezar taşına yazdığım yazı, sokağımız işlek bir sokak olduğu için tüm geçenlerin dikkatini çekiyor. Zaman zaman bazı vatandaşlarımız cep telefonları ile bu mezar taşının fotoğraflarını çekiyorlar" dedi. Baba Ramazan Demirci ise, "Ben de bu iş yerimin önünden tüm Nazilli halkını uyarıyorum. Kurallara uyun, maskelerinizi takın ve sosyal mesafe kuralına uyun. Uymazsanız sonunuz ve yeriniz bu mezar taşının yanı olur" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor10 Eylül 2020 Perşembe 10:31
  • Hijyen ürünlerinde ihracat rekoru kırıldı10 Eylül 2020 Perşembe 09:34
  • Belek kumsalında rekor: 3 bin 200 yuva, 75 bin yavru10 Eylül 2020 Perşembe 09:27
  • Evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı09 Eylül 2020 Çarşamba 22:25
  • Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü09 Eylül 2020 Çarşamba 21:28
  • İdlib'de vefat eden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir; kaç yaşında, nereli?09 Eylül 2020 Çarşamba 11:23
  • Çin zulmü altındaki Doğu Türkistanlılardan Müslüman ülkelere çağrı: “En azından dua edin.”09 Eylül 2020 Çarşamba 10:26
  • Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi: Kendi kitabını yazdı09 Eylül 2020 Çarşamba 09:58
  • Sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı09 Eylül 2020 Çarşamba 09:55
  • Okula gitmeden okuma-yazma öğrendi, sonra kitap yazdı09 Eylül 2020 Çarşamba 09:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti