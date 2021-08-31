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Mersin Limanı’nda 30 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda muz yüklü konteynerde 30 kilo kokain ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Mersin Limanı’nda 30 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sorumluluk bölgesine gelen gemiler ve taşıdıkları yükler, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika’dan, İspanya aktarmalı, Mersin Limanı’na getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve söz konusu konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında harekete geçen Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli konteyner x-ray tarama sistemine sevk edildi.

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Gerçekleştirilen tarama neticesinde konteynerin yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı. Arama hangarına alınan konteynerde yapılan aramada dedektör köpekler, muz kolileri arasında bulunan siyah renkteki 3 sırt çantasına tepki verdi. Bulundukları yerden çıkarılarak açılan sırt çantaları içerisinde toplam 30 kilo kokain ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde, Gümrük Muhafaza, Emniyet ve Jandarma birimlerinin iş birliği ile yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu sevkiyatı ile bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişi tutuklandı.

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