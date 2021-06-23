Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda Ekvador'dan gemi ile getirilen muz yüklü konteynerde 463 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan gemi ile Mersin Limanı'na getirilen 5 konteyner riskli değerlendirildi. Konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpekler ile yapılan aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 çanta belirlendi. Köpeklerin tepki verdiği çantalarda 404 paket halinde 463 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Limanı'nda geçen hafta da 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti. Böylece Mersin'de son bir haftada düzenlenen iki büyük operasyonda ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilogram oldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yapılan iki operasyonla zehir tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.