Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde 463 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan gemi ile Mersin Limanı'na getirilen 5 konteyner riskli değerlendirildi. Konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik köpekler ile yapılan aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 çanta belirlendi. Köpeklerin tepki verdiği çantalarda 404 paket halinde 463 kilogram kokain ele geçirildi.
Mersin Limanı'nda geçen hafta da 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti. Böylece Mersin'de son bir haftada düzenlenen iki büyük operasyonda ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilogram oldu.
Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yapılan iki operasyonla zehir tacirlerine ağır darbe indirildiği belirtildi.
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