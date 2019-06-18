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Mersin Silifke'de eski eş katliamı

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski eşi Filiz Sarı ile karısının tarlada birlikte çalıştığı Ramazan Ünlü'nün yolu keserek pompalı tüfekle yol kesen Muzaffer Taş, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.
Mersin Silifke'de eski eş katliamı

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrılan Filiz Sarı (45), Gazi Mahallesi'ndeki bir eve taşındı.

Çilek tarlasında çalışan Sarı, birlikte çalıştığı Ramazan Ünlü ile işe giderken eski eşi tarafından yolu kesildi.

Muzaffer Taş, sözlü başlayıp, kavgaya dönüşen olayda yanındaki pompalı tüfekle önce eski eşine, sonra da Ramazan Ünlü'ye ateş etti. 

Zanlı, daha sonra aynı silahla kendini de vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesetler, otopsi için Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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