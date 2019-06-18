Mersin Silifke'de eski eş katliamı

Mersin'in Silifke ilçesinde, eski eşi Filiz Sarı ile karısının tarlada birlikte çalıştığı Ramazan Ünlü'nün yolu keserek pompalı tüfekle yol kesen Muzaffer Taş, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.