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Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Mersin ve İskenderun uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağı açıklamasına Mersin'den destek geldi.
Mersin Uluslararası Limanı Lübnan'a yardıma hazır

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, AA muhabirine, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta acı bir felaketin yaşandığını belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Lübnan'a yaptığı ziyarette, zarar gören Beyrut Limanı konusunda Türkiye'deki limanların destek verebileceğini gündeme getirdiğini anımsatan Elvan, şöyle konuştu:

"Biz, Türkiye olarak elimizden gelen her türlü desteği, gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Mersin Uluslararası Limanı'nın Lübnan devletine, halkına açık olduğu, gereken her türlü desteği vereceğimizi, limanın kullanıma açık olduğunu gündeme getirdi. Bu yaşanan acının, felaketlerin bir nebze de olsa giderilmesi olarak ülke olarak yapacaklarımızdan belki bir tanesi liman konusu. Bu konuda biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Mersin Uluslararası Limanımız onların emrine amade."

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da Mersin Uluslararası Limanı'nın Lübnan halkına yardımcı olabileceğine yönelik açıklamayı desteklediklerini belirtti.

Kentin, Doğu Akdeniz'in en önemli limanına sahip olduğuna vurgu yapan Kızıltan, "Kapasitesi ve alt yapısı ile Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en etkin ve en modern limanıdır, bir hub limandır. Mersin limanı sadece Lübnan'a gidecek her türlü gıda ve tıbbi yardımın en etkin gideceği nokta değil, aynı zamanda Lübnan'ın bu süreçte büyük zarar gören lojistik ihtiyaçlarını da görecek, destek verecek bir noktadır." dedi.

Kızıltan, yadıma ihtiyaç duyan toplumların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman olduğu gibi tarihi ve kültürel bağlarının olduğu coğrafyalarda kardeş olarak gördüğü toplumların yanında olmaya, bu sorun ve sıkıntılı zamanları kendisi için bir fırsat gören değil, aksine zor zamanlarda bu ülkelerin yanında olan samimi bir devlet olmaya devam edecektir. Mersin iş dünyası olarak bölgenin istikrarının, huzurunun ve zenginliğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Tekrar kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun diyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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