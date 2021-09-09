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Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı

Mersin ve Hatay'da düzenlenen tefeci operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Mersin ve Hatay'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yöntemiyle vatandaşlara faizle para verdikleri, ödeyemeyenleri tehdit ettikleri, ellerindeki senetleri icraya vererek zor duruma düşürdükleri, mal varlıklarına el koydukları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Aralarında çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin olduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Mersin ve Hatay'da dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 kurusıkı tabanca, alacak-vereceklerin tutulduğu not kağıtları, 6 çek, 5 senet, 3 tapu fotokopisi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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