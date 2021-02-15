  • BIST 1.560
  • Altın 407,886
  • Dolar 6,9689
  • Euro 8,4560
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 6 °C
SON DAKİKACumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
»

Mersin'de 15 balıkçı 4 bin 66 balon balığı avladı

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, 15 balıkçının 4 bin 66 balon balığı yakaladığını bildirdi.
Mersin'de 15 balıkçı 4 bin 66 balon balığı avladı

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Mersin balıkçıların konuya ilişkin çalışma yaptığını belirtti.

Balıkçıların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını teslim ettiğini aktaran Abalı, "Balon balıkları son yıllar Akdeniz kıyılarında görülmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızca balon balığı avcılığı desteklenerek balıkçılara çağrı yapılmıştı. Kentteki balıkçılarımıza durumu duyurmuştuk. 15 balıkçımız avladıkları 4 bin 66 balon balığını kurumumuza iletti. Balon balığı kuyruğu başına 5 lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Abalı, balon balığı tüketiminin zehirlenme ve ölümlere neden olduğuna dikkati çekerek, kuyrukların, destekleme süresi bitiminde imha edileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gara'da PKK tarafından alıkonularak şehit edilen vatandaşlardan 2'sinin daha kimlikleri belirlendi15 Şubat 2021 Pazartesi 12:51
  • Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma: 46 gözaltı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:51
  • Bakan Çavuşoğlu: Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler15 Şubat 2021 Pazartesi 11:51
  • Münbiç'ten saldıran terör örgütü YPG/PKK sivillere huzur vermiyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:44
  • Astana garantörleri Suriye'ye dair son gelişmeleri ele almak için yarın 15. kez toplanacak15 Şubat 2021 Pazartesi 11:44
  • Rusya, Suriye'nin Haseke ilinde yerel unsurlardan oluşan birlik kuruyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:43
  • Fransa'nın Sahel'deki askeri varlığının akıbeti, G5 Sahel Zirvesi'nde belli olacak15 Şubat 2021 Pazartesi 11:42
  • İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor15 Şubat 2021 Pazartesi 11:39
  • Engin mavi tutkunlarına ücretsiz amatör denizcilik eğitimi imkanı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:37
  • Gara şehidi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti