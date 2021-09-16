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Mersin'de 16 milyon liralık uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen 2 operasyonda, toplam 16 milyon TL değerinde uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Mersin'de 16 milyon liralık uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ilk operasyonda; Taşucu Limanı'na getirilen TIR, riskli olarak değerlendirilmesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Narkotik dedektör köpekler, TIR'ın yakıt deposuna tepki verdi. Detaylı kontrol için arama hangarına alınan TIR'ın yakıt deposundaki gizli bölmede, 292 bez torba tespit edildi. Torbaların içinde sıkıştırılmış toz maddenin piyasada 'taş esrar' olarak bilinen uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 61,2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Aynı araçta devam eden aramalarda; alüminyum paketler içinde toplam 305 bin dolar ile 150 bin Irak dinarına karşılık gelen sahte banknot da tespit edildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen diğer operasyonda ise şüpheli görülerek aranan başka TIR, X-ray aramasına sevk edildi. TIR'da şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine, yasal yükün yanı sıra gümrük işlemleri sırasında bildirilmeyerek kontrolden kaçırılmak istenen toplam 1 milyon 283 bin 200 cinsel uyarıcı hap bulunduğu tespit edildi. Mersin’de gümrük muhafaza ekiplerince kısa aralıklarla gerçekleştirilen 2 operasyonda, toplam 16 milyon TL değerinde uyuşturucu ve cinsel uyarıcı hapa el koyuldu.

Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalar ise sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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