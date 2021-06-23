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Mersin'de bir haftada ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilogramı buldu

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Bir hafta içinde imza atılan iki dev operasyon sayesinde zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi." dedi.
Mersin'de bir haftada ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 763 kilogramı buldu

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, kısa süre önce Mersin'de bir limanda gerçekleştirilen operasyonla 1 ton 300 kilogram uyuşturucu ele geçirilerek ülke tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasına imza atıldığı anımsatıldı.

Bu yakalamanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Gümrük Muhafaza ekiplerinin yine Mersin'de büyük bir uyuşturucu operasyonuna daha imza attığının ve 463 kilogram kokain ele geçirdiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan analizde Ekvador'dan Mersin'de bir limana getirilen 5 konteyner riskli olarak değerlendirildi. Limanda gerekli tedbirler alındı ve riskli konteynerler gemiden indirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin orta bölümüne gizlenmiş 9 adet siyah renkli çanta tespit edildi. Bu çantalara dedektör köpeklerin tepki vermesinin ardından çantalar bulundukları yerden çıkarılarak açıldı."

Söz konusu çantalarda toplam 463 kilogram sıkıştırılmış halde 404 paket bulunduğu ve paketlerden alınan numunenin analizi neticesinde kokain cinsi uyuşturucu olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonrasında ele geçirilen 463 kilo kokain ile bir önceki operasyonda ele geçirilen rekor miktardaki kokainin toplam ağırlığı 1 ton 763 kilogram oldu. Bir hafta içinde imza atılan iki dev operasyon sayesinde zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi. Operasyon sonrasında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturmaya devam ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, sabah saatlerinde söz konusu yakalamayı duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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