Mersin'de çocuklar için zorlu parkurda eğlenceli yarışma

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus Gençlik Kampı'nda düzenlenen yarışmada çocuklar, teneke, araç lastiği, odun, kova, kaydırak ve file kullanılarak hazırlanan parkurda kıyasıya mücadele ederek gönüllerince eğlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuklar için teneke, araç lastiği, odun, kova, kaydırak ve file kullanılarak oluşturulan parkurda düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu tarafından hazırlanan yarışma Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşti.

Teneke, araç lastiği, odun, kova, kaydırak ve file kullanılarak hazırlanan parkurda yarışan çocuklar, zorlu etaplarda kıyasıya mücadele etti.

Aralarında engelli çocukların da yer aldığı katılımcılar, başlangıç noktasındaki kova ve araç lastiklerinden oluşan parkuru geçtikten sonra tünellerden girip, çamur dolu sürünme etabında yarıştı.

Alana kurulu filelerin altından geçerek, kaydıraktan kayıp suyla buluşan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Parkurun son etabında çamurlu su dolu havuza atlayıp, balon patlatarak, ipler yardımıyla topraktan yapılan tepeye tırmanan çocuklar, bayrağa ulaşarak müsabakaları tamamladı.

Yarışlarda tezahüratta bulunarak çocuklarının heyecanına ortak olan aileler de renkli görüntülerin yaşandığı etapları cep telefonlarıyla kaydetti.

Çocuklar büyük keyif aldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda çocuğu buluşturan etkinliğin keyifli anlara sahne olduğunu söyledi.

Çocukların ve ailelerin sıcak havada serinleyip eğlendiklerini aktaran Seçer, dar gelirli aileler ve engelli bireylere yönelik düzenlenen organizasyonların farklı etkinliklerle süreceğini sözlerine ekledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu Sorumlusu Şerife Hasoğlu Dokucu da organizasyonun katılımcılara heyecan yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin ve Tarsus'un dışında farklı kentlerden gelen katılımcılar da yer aldı. Kendi çabamızla survivor yapmaya çalıştık. Hem çocuklar hem de kent halkı arasında çok yönlü bir iletişim sağladık. Bizim amacımız çocuklarımızı ve insanlarımızı bir araya getirip, verime dönük çalışmalar yapmak. Etkinlikte bütün çocuklar bir arada yarıştı, güzel oldu."

İşitme engelli 11 yaşındaki Zehra Karaduman da organizasyonla keyifli anlar yaşadığına işaret ederek, "Çok eğlenceliydi, gerçek survivor gibiydi. İki kere yarış kazandım." ifadesini kullandı.

Yarışmacılardan 10 yaşındaki Muhammet Ermaya da etaplarda birçok engeli aştığına değinerek, "Burada çamura girdim, borulardan geçtim. Kaydıraktan kayarak yüzdüm." diye konuştu.

Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte geldiği etkinlikte çok eğlendiğini dile getiren 11 yaşındaki Merve Man da mutlu bir gün geçirdiğini anlattı.