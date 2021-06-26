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Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mersin'de dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İlçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Kuşçular Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Dik yamaç, sarp ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bölgeye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan da takviye ekipler yönlendirildi.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren 3 söndürme helikopteri, müdahaleye yeniden başladı.

Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 75 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.

Alevlerin büyüdüğü bölgeye Adana ve Mersin'den de takviye ekipler yönlendirilmiş, havanın kararması nedeniyle 3 söndürme helikopteri müdahaleye ara vermiş, söndürme çalışmalarına karadan devam edilmişti.

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