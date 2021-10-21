  • BIST 1.433,690
  • Altın 533,71
  • Dolar 9,4000
  • Euro 10,9300
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

MERSİN'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Ekim sabahı operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katılımıyla 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu,6 flash bellek, 1 ruhsatsız tabanca,1 şarjör ile 13 mermiye el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin fuhuş yapmaya gittiği İstanbul, Aydın, Adana, Şırnak, Kütahya, Karaman, Mardin, Niğde, Batman, Konya, Siirt, Samsun, Malatya ve Kayseri'de 108 kişinin ifadesine başvuruldu, fuhuş yaptıran 31 kadının da ifadesi alındı. Bu kadınlardan yabancı uyruklu 13'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırıkkale'de TIR'da takograf hilesine 10 bin TL ceza21 Ekim 2021 Perşembe 08:04
  • Ankara'da iki eve giren hırsız, 50'ye yakın kamera görüntüsü ile yakalandı21 Ekim 2021 Perşembe 08:02
  • Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında21 Ekim 2021 Perşembe 08:01
  • MTA Yerleşkesinde patlama oldu20 Ekim 2021 Çarşamba 10:26
  • Polisin takibi ile durdurulan araçtaki 10 kişi, hırsızlıktan sabıkalı çıktı20 Ekim 2021 Çarşamba 01:51
  • Van'da metruk evlerde 164 kaçak göçmen yakalandı20 Ekim 2021 Çarşamba 01:45
  • Hafif ticari araçtan 10 kaçak göçmen çıktı20 Ekim 2021 Çarşamba 01:42
  • Diyarbakır’da 'işyerinin önünde neden park ettin' kavgası: 11 kişi yaralandı20 Ekim 2021 Çarşamba 01:40
  • Evde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü20 Ekim 2021 Çarşamba 01:38
  • Ankara'da 75 parça altın çalan 5'i kadın 6 kişi Kayseri'de yakalandı20 Ekim 2021 Çarşamba 01:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti