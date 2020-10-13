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Mersin'de iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

MERSİN'in Silifke ilçesinde arkeolojik ve doğal sit alanı içerisinde define aramak için iş makinesi ile kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Mersin'de iş makineli kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçedeki arkeolojik ve doğal sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, operasyon başlattı. Canbazlı Mahallesi'nde yapılan operasyonda define aramak için iş makinesi ile kazı yapan 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen isimleri açıklanmayan 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıl

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