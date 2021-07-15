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Mersin'de orman yangını

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. 
Mersin'de orman yangını

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde, kızılçam ormanında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler, arazöz ve yangın söndürme helikopteri ile sevk edildi. Havanın da rüzgarlı olması nedeniyle çevreye yayılarak büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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BAKAN PAKDEMİRLİ: 3 İLDE  YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, ormanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Pakdemirli, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, insansız hava araçları (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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