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Mersin'de sahil bandına 'sosyal mesafe' çemberi

Mersin'de sahil bandında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizildi.
Mersin'de sahil bandına 'sosyal mesafe' çemberi

Mersin'de sahil bandında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için "sosyal mesafe" çemberi çizildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çalışmaları kapsamında, sahil bandındaki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi.

Yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.

Ekiplerin, ihtiyaç halinde çalışmayı tekrarlayacağı belirtildi.

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