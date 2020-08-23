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Mersin'de sahillerde hafta sonu yoğunluğu

MERSİN'de tatilcilerin uğrak mekanı olan Kızkalesi, Susanoğlu ve Yapraklıkoy plajları serinlemek isteyenlerle doldu.
Mersin'de sahillerde hafta sonu yoğunluğu

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de turist yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 36 dereceyi gördüğü kentte, sahiller doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği plajlarda yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, bazı ziyaretçilerin maske takmaması dikkat çekti. 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi plajının yanı sıra Yapraklıkoy ve Susanoğlu plajına gelen misafirler güneş ve kumsalın tadını çıkardı.

Ankara'dan Yapraklıkoy plajına gelen Gizem Doğan, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyararak, "Eğlenirken kuralları unutmayalım. Hepimizin sağlığı için maske ve sosyal mesafe kuralına uyalım" dedi.

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