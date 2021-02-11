Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak istediğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin kimliğini saptayarak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen farklı boyutlarda 3 kabartma taş eser ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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