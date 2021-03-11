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Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı 

Mersin’de yapılan yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şebekenin, dolandırıcılık yolu ile 1.5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. 
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı 

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde eden kişiler hakkında istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, 3 aylık titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırmalarda, vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüslü link gönderen 14 şüphelinin, hesapları ele geçirip, hesap sahibinin arkadaş çevresinden borç para ve bahis kuponu bedeli adı altında para talep edildiği saptandı.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Ekipler yakalanan şüphelilerin hesap hareketlerinde yaptığı incelemede ise toplam 1.5 milyon lira tutarında dolandırıcılık yoluyla haksız kazancın elde edildiğini tespit etti. 

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 21 banka hesap kartı, 6 hard disk, 13 cep telefonu, 22 sim kartı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 çelik kasa ve dolandırıcılıktan elde edilen 15 bin 340 lira nakit para ele geçirildi. 

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nda sorgulanan şüpheliler hakkında 'yasa dışı bahis' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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