Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.23'te, Anamur'a 77 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Depremin 25,63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.23'te, Anamur'a 77 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Depremin 25,63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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