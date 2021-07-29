Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.