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Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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