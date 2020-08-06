Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın transferini resmen duyurdu.

Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı resmen kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.