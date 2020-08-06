Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı resmen kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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