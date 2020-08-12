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Mert Hakan Yandaş'tan Şükrü Hanedar'a suç duyurusu

Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Futbol A Takım Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mert Hakan Yandaş'tan Şükrü Hanedar'a suç duyurusu

Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ı whatsapp görüşmelerinin sosyal medyaya sızması üzerine haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçundan mahkemeye verdiğini duyurdu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın avukatı Elif Sağdıç'yan yapılan basın açıklaması:

"Birkaç gündür basın ve sosyal medyada Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olan müvekkilimiz Mert Hakan YANDAŞ'ın Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile geçmişte yapmış olduğu özel whatsapp yazışmalarının haberleşmenin gizliliği ihlal edilerek sosyal medyaya yansıtılması üzerine Şükrü Hanedar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu bildiririz.

 

Futbol camiasında ki yöneticiler aslında, halkımızı birlik ve beraberliğe teşvik edecek en büyük güçlerden olmasına rağmen, maalesef Galatasaray spor camiasında özellikle böyle yüksek mevkide bir kişinin müvekkilimiz ile aralarında ki geçmiş zamanlı yazışmaları, haberleşmenin gizliliğini ihlal ederek sosyal medyaya sızdırıp, müvekkilimizi ve Fenerbahçe Spor Kulübünü rencide etme amacı ile futbol taraftarlarına hedef göstererek, müvekkilimize ve Fenerbahçe Spor Kulübüne karşı kin ve nefret duyulmasını sağlamaya çalışma çabaları son derece üzücüdür.

Ve bu olayların sonrasında hepinizin takip ettiği üzere sosyal medyada müvekkilimiz hakkında çok çirkin, rencide edici, kin-nefret ve tehdit dolu çokça mesaj yer almaktadır. Tüm bu kötü içerikli, suç unsuru taşıyan mesajlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin de, futbolda birlik ve beraberliği bozacak her türlü davranışa karşı durduğunu göstererek, idari kadrosunda yer alan Şükrü Hanedar hakkında gerekli cezai işlemleri yapmasını beklemekteyiz.

Olay yargıya intikal ettiğinden siz değerli basın mensupları ve futbol severlerinde gerekli hassasiyeti göstereceği inancı ile hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla"

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