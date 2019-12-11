Mert'in ölümü yürekleri yakmıştı: Okul yöneticileri açığa alındı

MEB, Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okuldaki ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca okul kantiniyle yapılan sözleşmenin de feshedildiğini belirtti.