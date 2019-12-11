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Mert'in ölümü yürekleri yakmıştı: Okul yöneticileri açığa alındı

MEB, Ankara Keçiören'de birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın okuldaki ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca okul kantiniyle yapılan sözleşmenin de feshedildiğini belirtti.
Mert'in ölümü yürekleri yakmıştı: Okul yöneticileri açığa alındı

Ankara'da Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal (7), kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Soruşturma başlatılan ölümle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada "İlkokul öğrencisi Mert Yağız'ın hayatını kaybettiği okulun yöneticileri görevden uzaklaştırıldı, kantin işletmesinin sözleşmesi feshedildi" ifadelerine yer verildi.  

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