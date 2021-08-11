Meryem’i hayata bağlayan peruk

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden kuaför Kenan Kaya, bu kez lenfoma kanseri Meryem Özer'in (28) hayalini gerçekleştirdi.

Kuşadası'nda kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarına 17 senedir ücretsiz peruk hediye eden 35 yıllık kuaför, evli ve 1 çocuk sahibi Kenan Kaya, hastaların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugüne kadar Kaya'nın peruk hediye ettiği hasta sayısı ise 700'ü geçti. Kaya, son olarak Kuşadası'nda yaşayan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ekonomi ve Finans Bölümü'nde yüksek lisans yapan Meryem Özer'e peruk hediye etti. Bir ay önce lenfoma kanseri teşhisi konan ve ADÜ'de tedavisine başlanan Özer'in, kemoterapi sürecinde saçları döküldü. Saçları dökülünce hayata küsen Özer, eğitimine de ara verdi. Özer'in yakın arkadaşları kanser hastalarına ücretsiz peruk hediye eden Kenan Kaya'ya ulaştı. Kaya, talep üzerine Özer'in gerçek saçlarına benzeyen bir peruk hazırladı. Kaya, 2 gün gibi kısa bir sürede hazırladığı peruğu geçen pazar günü işyerine gelen Özer'e kendi elleriyle taktı.

Kanser hastaları için peruk hazırlamanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten kuaför Kenan Kaya, "Kanser hastalığının genelde tedavisi çok uzun sürüyor. Hastalar bu süreçte epey yıpranıyor. Psikolojileri de çökme noktasına geliyor. Kanser tedavisi görenlere en büyük destek morallerini düzeltmekten geçiyor. Ben de ulaşabildiğimiz kadar hastaya moral verebilmek için bu işi yapıyorum. Yaklaşık 17 senedir 700'ü aşkın kanser tedavisi gören vatandaşımıza peruk hediye ettim. Bugün Meryem kardeşimizin peruğunu hazırlayarak teslim ettik. Çok mutlu oldu. Kendisi bir ay önce kanser olduğunu öğrenmiş ve hayata küsmüş. Hediye ettiğim peruk sayesinde tekrar hayata tutunduğunu belirtti. Dünyada ve ülkemizde her zaman kötü şeyler olmuyor. Bu tarz umut verici olaylar da gerçekleşiyor" dedi.



Lenfoma kanseri tedavisi gören Meryem Özer ise, "Hastalığımı bir ay önce öğrendim. Lenfoma kanseri 4'üncü evrede olduğunu söylediler. Bu haberi aldığımda hayata küstüm. Her şeyden vazgeçmiştim. Toplamda iki kere kemoterapi gördüm. Bu nedenle saçlarım dökülmeye başladı. Saçlarımı tamamen kesmek zorunda kaldım. Bu durum beni çok üzüyordu. Arkadaşlarım bana Kenan ağabeyden bahsetti. Peruk hediye edebileceğini söylediler. İlk başta istemedim. Daha sonra ısrarlara dayanamayarak Kenan ağabeyle tanıştım ve hediye peruk teklifini kabul ettim. Peruğu taktığımda o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Kendi saçım gibi hissettim. Bu kadar mutlu olacağımı zannetmiyordum. Kenan ağabeye bu güzel hediyesi için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu sayede yaşama sevincim geri geldi. Hastalığım nedeniyle evden çıkmaz hale gelmiştim. Saçlarımın dökülmesi beni çok etkilemişti. Şimdi gönül rahatlığı ile eğitimime devam edeceğim" diye konuştu.

