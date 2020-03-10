Berberler Odası, Başkent’te kimi berberlerin akşam geç saatlere kadar açık kalıp, saç kesimini sürdürmesine tepkili. Oda, sabah 08.00 akşam 22.00 olan mesai saatlerini aşan berberlere yaptırım uygulanmasını istiyor.

“YAPTIRIM UYGULANSIN”

Oda’nın talebi üzerine Vali Vasip Şahin, kaymakamlıklara yazı göndererek, berberlerin çalışma saatlerinin Pazar hariç haftada 6 gün, sabah 08.00 akşam 22.00 olduğuna vurgu yaptı. Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, Valilikçe belirlenen mesai saatlerine uymayan esnaflara yaptırım uygulanması için ilçe belediyelerde encümen kararı alınması gerektiğini belirterek, ilgilileri göreve çağırdı.

“DİNLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Kara yasal mesai saatine uymayıp 14 saatten fazla çalışan esnaflarına çağrıda bulunarak, “Berberler olarak birbirimizi ezmekte değil, hizmette yarışalım. Bizim de dinlenmeye, ailemizle vakit geçirmeye ihtiyacımız var” dedi.

Başkent’te Berberler Odası, kimi berberlerin akşam geç saatlere kadar açık kalıp, saç kesimini sürdürmesine tepkili. Oda, sabah 08.00 akşam 22.00 olan mesai saatlerini aşan berberlere yaptırım uygulanmasını istiyor.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, Valilik tarafından belirlenen iş yeri açılış ve kapanış saatlerine uyulması konusunda esnaflara çağrıda bulundu.

“BELLİ SAATLER GEÇİLMESİN”

Ankara Valisi Vasip Şahin’in berberlerin iş yeri açılış ve kapanış saatlerine ilişkin 25 ilçe kaymakamlığına resmi yazı gönderdiğini hatırlatan Oda Başkanı Kara, “Ankara Valimiz Vasip Şahin’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek mesai saatleri konusundaki sıkıntıları ilettik. Valimiz, Ankara’da berberlerin çalışma günü ve saatlerini belirledi. İlçe kaymakamlıklarına bu konu ile ilgili resmi yazı gönderdi. Karara göre berberlerin çalışma günleri ve saatleri pazar hariç haftada altı gün sabah 8.00 akşam 22.00” dedi.

ENCÜMEN KARARI ŞART

Valilik tarafından alınan karara uymayan esnaflara yaptırım uygulanması için ilçe belediyelerde encümen kararının alınması gerektiğini de belirten Oda Başkanı Kara, “Encümen kararı üzerine zabıtalar giderek yaptırım uygulayabiliyor. İlçe belediyelerdeki encümenlerimizin bu işi daha sıkı tutmaları ve bir an önce bu konuda karar almaları gerekiyor” diye konuştu.

“ESNAF ARASINDA HUZURSUZLUĞA NEDEN OLUYOR”

Mesai saatlerine uymayan berberlerin, esnaflar arasında huzursuzluğa neden olduğunu ve dayanışmaya zarar verdiğini savunan Kara, “Ankara’da 3 bin berber var. Mesai saatlerine uymayanlar çok sayıda; ancak ister istemez esnaflar arasında huzursuzluk oluşturuyor. Bir dükkan kapalı iken diğerinin açık olması müşterilerimizde de farklı olumsuz düşüncelere neden oluyor” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY PARA DEĞİL”

Başkan Kara “Berber esnafı olarak birbirimizi ezmekte değil, hizmette yarışalım” diye ekledi. Mesai saatleri yasağını delen esnaflara Başkan Kara son olarak şu çağrıyı yaptı: “Bizler el emeği göz nuru ile çalışan insanlarız. Bizlerin de bir gün olsun dinlenmesi gerekiyor. Kafamızı boşaltmaya, ailemizle vakit geçirmeye, onlara zaman ayırmamıza ihtiyacımız var. Çoluğumuz, çocuğumuz bizle bir yere gitmek, bizimle kahvaltı yapmak için can atıyor. Her şey para değil, hayat çok çabuk geçiyor.”

“KEYFİMİZDEN DEĞİL”

Bu arada, dükkanını akşam 22.00’de kapatmayıp müşteri beklemeye devam eden berberler, şunları söylüyor: “Dükkanı keyfimizden açık tutmuyoruz, bir iki müşteri gelir de üç beş kuruşluk iş yaparız diye bekliyoruz. Dükkan kiraları çok yüksek, diğer masraflar da öyle. Hayat zor, geçim zor. Biz çok mu meraklıyız evimize gece yarısı gitmeye? Biz de isteriz erkenden dükkanımızı kapatıp evimize, çoluğumuza, çocuğumuza kavuşmayı ama olmuyor. Yevmiyemizi bile çıkaramamışsak nasıl yapacağız bunu.”



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-