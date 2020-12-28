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Mesanesinden çıkan 2,5 kilo ağırlığındaki taşları hatıra olarak aldı

Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Halil Kul'un (73) yapılan mesane ameliyatında vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı.
Mesanesinden çıkan 2,5 kilo ağırlığındaki taşları hatıra olarak aldı

Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Halil Kul, yapılan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta Kul'un böbreğinden ve mesanesinden en ağırı 700 gram olmak üzere toplamda 2, 5 kilogram ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı. Kul'un vücudundan çıkan taşlar doktorları da şaşırttı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kul, çıkarılan taşları hatıra olarak yanına alıp, taburcu oldu.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, hastası Halil Kul'dan çıkardığı taşların, 18 yıllık meslek hayatı boyunca çıkardığı en büyük böbrek ve mesane taşlarından olduğuna dikkati çekip, "Hastamız 16 yıl önce mesane kanseri nedeni ile ameliyat edilmiş ve mesanesi alınarak bağırsaktan yeni mesane yapılmış. Bu tür ameliyatlarda hasta bir süre idrar kaçırabiliyor. Hastamız da idrar kaçırmanın devam etmesi nedeni ile sürekli sonda kullanmaya başlamış ve takipleri de düzenli olmadığı için uzun süre ihmal edilmiş. Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hastamızda da bağırsak salgılarının da etkisi ile zamanla taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Ameliyatta yaptığımız kesi taşı çıkarmaya neredeyse yetmeyecekti. Taşı çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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