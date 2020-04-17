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Mescid-i Aksa ramazan ayında da ibadete açılmayacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.
Mescid-i Aksa ramazan ayında da ibadete açılmayacak

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurdu.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Konsey, Kovid-19 salgını durumunu göz önüne alarak, mübarek Mescid-i Aksa’nın ramazan ayında da ibadete açılmamasına karar vermiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın daha önce verilen fetvalara ve tıbbi tavsiyelere uygun bir şekilde alındığına vurgu yapıldı.

Mescid-i Aksa, Kovid-19 salgını nedeniyle 22 Mart’ta Kudüs İslami Vakıflar İdaresince ibadete tamamen kapatılmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif ilk defa ramazan ayında ibadete kapalı olacak.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmış, bunun üzerine Aksa ilk kez ibadete kapatılmıştı.

Mescid-i Aksa, İsrail güçlerince çeşitli bahanelerle zaman zaman ibadete kapatılıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, şu ana kadar işgal altındaki Doğu Kudüs’te en az 81 kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise ülkede 140 kişi söz konusu salgın nedeniyle hayatını kaybederken, Kovid-19 tespit edilen toplam vaka sayısı ise 12 bin 591.

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