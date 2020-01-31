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Mescid-i Aksa'da Cuma hutbesi: Kudüs ve Filistin'e sahip çıkın

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde 'Yüzyılın Anlaşması' ismi verilen felaket planına tepki gösterdi.
Mescid-i Aksa'da Cuma hutbesi: Kudüs ve Filistin'e sahip çıkın

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak nitelediği sözde barış planının Filistin davasını tasfiye etmeyi hedeflediği belirtti.

Arap ve İslam dünyasına Kudüs ve Filistin'e sahip çıkma çağrısı yapan Şeyh Hüseyin, Filistin halkı ve Filistinli taraflara da birlik olmanın öneminden söz etti.

Arap ülkelerinin Filistin davasını yalnız bırakmamaları gerektiğini vurgulayan Şeyh Hüseyin, "Bugün Kudüs'ü hedef alanlar yarın sizi hedef alacaklar. Irak'ı yıktıklarında bunu görmeniz gerekiyordu. İşte Suriye'yi de yıktılar. İbret almadınız mı?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü işgalci İsrail rejimi Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planının açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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