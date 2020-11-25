Mesele cinsiyet değil, zihniyet meselesi

Zahit Şahin, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetin karşısında durmak için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Eğitim- Bir- Sen (EBS) Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Zahit Şahin, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesi ile basın açıklamasında bulundu. Şahin, “kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır” diyerek, bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerektiğini, şiddet virüsüne karşı mücadelenin bütünsel ele alınması ve örgütlü mücadele yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“EMEKÇİLERE YÖNELİK SALDIRILARI KINIYORUZ”

Şahin, Covid-19 pandemisinin çalışma hayatında şiddeti artıran bir etken olduğuna değinerek, pandeminin işsizlik sorununu arttırdığını ve kamu görevlilerinin iş yeri güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. “Pandeminin çalışma hayatında şiddeti yaygınlaştırması başta sağlık çalışanları olmak üzere bu süreçte iş yükleri artan tüm çalışanları tehdit etmeye devam etmektedir” diyen Şahin şunları kaydetti, “Bu vesile ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgınla mücadelede öncülük eden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm emekçilere yönelik saldırıları kınıyor ve kamu iradesini gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.”

“NEFRET SÖYLEMİ VE AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ”

“Bu süreçte Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim veren başörtülü kadın kamu görevlilerine yönelik nefret söylemleri ve ayırımcılığına da tanıklık ettik. Geçmişte ülkemizde kadın kamu görevlilerinin çalışma özgürlüğünün, kitlesel düzeyde kısıtlayan bu tür yaklaşımlara her ne düzeyde olursa olsun karşı olduğumuzu yinelemekte fayda görüyoruz.”

“ZİHNİYETLER ARASI BİR ÇATIŞMADIR”

“Kadına karşı şiddetin karşısında durmak hayatı savunmaktır. Bu savunmanın hakkıyla yapılması için şiddeti cinsiyetler arası değil zihniyetler arası bir çatışma olarak ele almak gerekir. Kadına karşı şiddete karşı çıkmak; çocuğa karşı şiddete, yaşlılara karşı şiddete, yetişkinlere karşı şiddete yani bir bütün olarak şiddet olgusuna karşı çıkmaktır ki bu şiddeti olağan gören zihniyetle mücadeleyi gerektirir. Zihinleri enfekte ederek kuşaktan kuşağa aktarılabilen şiddet virüsüne karşı mücadele bütünsel ele alınmalı ve örgütlü mücadele ile yürütülmelidir.”

“YANINIZDAYIZ”

Bu önemli gün vesilesiyle; Covid-19 pandemisi sürecinde görevlerini yerine getirmeye çalışırken şiddet ve kötü muameleye maruz kalan kadın kamu görevlileri başta olmak üzere tüm emekçileri selamlıyor ve şiddetle mücadelede yanınızdayız diyoruz. Kapitalizmin ürettiği emek sömürüsünde kadınların ucuz iş gücü olarak kullanılmadığı, emperyalizmin ürettiği savaşlarda kadınların insan ticaretine kurban verilmediği, kadınların toplumsal yaşamda hakları ile korunduğu ve fırsatlara erişimde eşitliği yakaladığı adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.

Emrah Özcan/İLKSAYFA