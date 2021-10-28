  • BIST 1.522,040
  • Altın 551,49
  • Dolar 9,5375
  • Euro 11,1368
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Meşhur Angora Otel Satılıyor

Altındağ’daki 4 yıldızlı Angora Otel borcu nedeniyle satışa çıkarıldı. 
Meşhur Angora Otel Satılıyor

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce 27 Aralık günü açık artırma usulü ile satılacak olan otel ve eklentilerinin muhammen bedeli 31 milyon 250 bin TL olarak ilan edildi.

Başkent’in eski otellerinden olan ve Ankara ismine benzer ismi ile dikkat çeken Angora Otel, borçları nedeniyle satılıyor. 
Altındağ Hacı Bayram Mahallesi’nde (Tapuda Yenituran Mahallesi olarak geçiyor) bulunan 4 yıldızlı Angora Otel eklentileriyle birlikte icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce 27.12.2021 tarihinde açık artırma usulü ile satılacak olan otel ve eklentilerinin muhammen bedeli 31 milyon 250 bin TL olarak ilan edildi.

hotel-view.jpg

2 PARSEL DE SATILIYOR

441 metre kare yüzölçümlü otelin eklentilerinin bulunduğu alan ise  934 metre kare. Otel Ulus İbrahim Müteferrika Caddesi’nin yakınında, hayli merkezi bir konumda bulunuyor. 8 katlı ve 2 bin 173 metre kare inşa alanlı bina, 4 yıldızlı Angora Otel olarak faaliyet göstermekte.

ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK BELGE SÜRESİ

Yayınlanan ihale ilanında “İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır” denildi.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 28 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ28 Ekim 2021 Perşembe 09:53
  • Çankırı'da ‘pepino' üreten Hüseyin Köse: Burada herşey muazzam oluyor28 Ekim 2021 Perşembe 00:18
  • Mamak’ta Kutlu Doğum Haftası Kutlandı28 Ekim 2021 Perşembe 00:16
  • 65 Yaş Üstü Gaza Bastı27 Ekim 2021 Çarşamba 00:15
  • Aşık Veysel’in Adı Yaşatılacak27 Ekim 2021 Çarşamba 00:13
  • Altın Çilek Mutluluğu26 Ekim 2021 Salı 00:16
  • Çevre Dostu Üretim Yapılacak26 Ekim 2021 Salı 00:15
  • Gölbaşı Belediyesi 9 Arsayı Satışa Çıkardı 26 Ekim 2021 Salı 00:14
  • İşveren de işsiz de dertli 25 Ekim 2021 Pazartesi 00:14
  • Türkiye Kart hangi illerde geçerli olacak?25 Ekim 2021 Pazartesi 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti