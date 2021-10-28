Meşhur Angora Otel Satılıyor

Altındağ’daki 4 yıldızlı Angora Otel borcu nedeniyle satışa çıkarıldı.

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce 27 Aralık günü açık artırma usulü ile satılacak olan otel ve eklentilerinin muhammen bedeli 31 milyon 250 bin TL olarak ilan edildi.

Başkent’in eski otellerinden olan ve Ankara ismine benzer ismi ile dikkat çeken Angora Otel, borçları nedeniyle satılıyor.

Altındağ Hacı Bayram Mahallesi’nde (Tapuda Yenituran Mahallesi olarak geçiyor) bulunan 4 yıldızlı Angora Otel eklentileriyle birlikte icra yoluyla satılıyor. Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nce 27.12.2021 tarihinde açık artırma usulü ile satılacak olan otel ve eklentilerinin muhammen bedeli 31 milyon 250 bin TL olarak ilan edildi.

2 PARSEL DE SATILIYOR

441 metre kare yüzölçümlü otelin eklentilerinin bulunduğu alan ise 934 metre kare. Otel Ulus İbrahim Müteferrika Caddesi’nin yakınında, hayli merkezi bir konumda bulunuyor. 8 katlı ve 2 bin 173 metre kare inşa alanlı bina, 4 yıldızlı Angora Otel olarak faaliyet göstermekte.

ALACAKLILARA 15 GÜNLÜK BELGE SÜRESİ

Yayınlanan ihale ilanında “İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır” denildi.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA