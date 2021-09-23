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Meşhur etli ekmekçi Eryaman Hanem Fırın lokantası nerede nasıl gidilir?

Başkent’te lokantalarda etli ekmek olarak yediğimiz pideler gerçekten Konya’nın o meşhur etli ekmeği mi? Gerçek etli etmek nasıldır, nasıl yapılır? Ankara’da, Etimesgut Eryaman’da gerçek etli ekmek nerede yenir? Eryaman Hanem Fırın nerede nasıl gidilir?
Meşhur etli ekmekçi Eryaman Hanem Fırın lokantası nerede nasıl gidilir?

Güzel ülkemizde bölgelere göre farklılaşan çeşit çeşit damak tadı bulunuyor. Her yöre kendine özgü bir yemek kültürü ile öne çıkıyor. Bu yemekler içinde kıymalı pide, Anadolu insanın vazgeçilmez lezzetlerinin en ön sıralarında geliyor. Düğün, cenaze, tören, gün ve hafta sonu aile ve akraba buluşmalarında kıymalı pide genelde tercih edilen yemeklerden oluyor. Tabi pide denilince de akla ilk Konya pidesi yani etli ekmek ve bıçak arası geliyor. 

Konya’nın meşhur etli ekmeğinin ünü ülke sınırları dışına bile taşmış durumda. Nitekim özellikle Avrupa ülkelerinde Türkler tarafından açılmış pek çok etli ekmek lokantası hizmet veriyor. Ve tabi ülke içinde her ilde sayısız etli ekmek yapan fırın, lokanta, restoran bulunuyor. 

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 GERÇEK ETLİ EKMEK NASILDIR, NASIL YAPILIR? 

Ankara’da da etli ekmek yapan, yaptığını iddia eden sayısız restoran var. Çoğunun adı Konya ve etli ekmeğe dair ifadelerden oluşuyor. Peki bunların kaçında gerçek etli ekmek üretimi yapılabiliyor? Gerçek etli etmek nasıldır, nasıl yapılır? Ankara’da, Etimesgut Eryaman’da gerçek etli ekmek nerede yenir? Bu konuda son derece iddialı olan Eryaman Hanem Fırın nerede nasıl gidilir? Sizler için derledik: 

 KALİTELİ UN, İNCE HAMUR, TAZE ET VE EN ÖNEMLİSİ: İŞİ BİLEN USTA 

Konya usulü etli ekmekte en önemli unsur hamurunun ince açılmasıdır. Bu noktada hamurun kıvamı büyük önem arz eder. Hamurun kıvamı tutturulamazsa diğer pidelerin aksine dar ve uzun olan şeklini vermek güçleşir, hatta imkansızlaşır. Bu noktada kullanılan “un” önem kazanır. Her unla aynı hamur kıvamını yakalamak mümkün değildir. Ardından kullanılan et gelir… Etin taze olması olmazsa olmazdır. Ve harç için ete hangi oranda ne katıldığı Konyalı etli ekmek ustalarının sırrıdır adeta. 

eryaman-etli-ekmek-hanem-firin-nerede.jpg USTA DA İŞLETMECİ DE GERÇEK KONYALI: HANEM FIRIN 

Gelelim Ankara’da, Etimesgut Eryaman’da gerçek etli ekmek nerede yenir, bu konuda son derece iddialı olan Eryaman Hanem Fırın nerede nasıl gidilir sorularının cevaplarına: 

Ankara Eryaman’da Optimum AVM’ye birkaç kilometre uzaklıkta; Altay Mah. 33. Cad. No:2 adresinde hizmet veren Hanem Fırın adlı lokantanın bir kere işletmecileri de ustaları da Konyalı.

Hanem Fırın, Konya lezzetleri hazırlıyor; etli ekmek ve bıçak arası üzerine hizmet veriyor. 

Gerçek etli ekmeğin adresi olarak gösterilen işletme, ürünlerinde en kaliteli un ve en taze eti ustalıkla bir araya getirdiklerini söylüyor. Ve temizlik konusunda son derece iddialılar; “En temiz Konya mutfağıyız…” diyor. 

 İŞTE İŞİN SIRRI 

Etli ekmekte sadece taze düve eti kullanılıyor. İşletme neden düve etini tercih ettiklerini “Bir kere lezzetli ve yiyebileceğiniz en besleyici gıdalardan biridir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlık üzerinde derin etkileri olabilecek çeşitli besinlerle doludur…” sözleriyle açıklıyor. 

Pidenin bir diğer önemli unsuru olan hamurda ise Konya’nın esmer ununu tercih eden işletme yetkilileri “Hamurumuzda hiçbir katkı maddesi olmayıp, Konya’dan gelen özel esmer un, maya ve tuzla hazırlanmaktadır. Bu nedenle pidelerimizde kuruma ve sertlik oluşmayıp, sizleri asla unutamayacağınız bir lezzet yolculuğuna çıkaracaktır” bilgisini veriyor.  

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 EN TEMİZ HİZMET 

Eryaman hanem fırının resmi web sitesi olan hanemfırın.com’da yer alan bilgiler de hayli dikkat çekiyor. Hanem Fırın'ın dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Konya bölgesi geleneksel mutfağının benzersiz lezzetlerini en uygun, en kaliteli ve en temiz şekilde halkımıza sunmak için 2020 yılında merkez şubesi olan Ankara Eryaman’da kurulduğu ifade ediliyor. 

Tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan, tarım toplumuna geçiş ve yerleşik hayatın başlangıç noktalarından birisi olan Konya mutfağının, binlerce yıllık kadim bir kültürün güçlü izlerini taşıdığı belirtilerek "Amacımız; bu kültürün en sade şekliyle aktarımını sağlamak, asırların biriktirdiği lezzetlerin halkımızın damağında unutulmayacak bir yer etmesine aracılık etmektir.” deniliyor.

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Etimesgut’un özellikle Eryaman ve çevresinde etli ekmek sevenlerin uğrak yeri haline gelen Hanem Fırın’da Konya usulü pide çeşitlerinin yanı sıra çorba ve kahvaltı seçenekleri de bulunuyor. 

 

Gazeteilksayfa.com / Özel

 

 

 

 

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