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Meşhur Kazan Kavunu’na coğrafi işaret tescili

Yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan Kahramankazan’ın meşhur kavunu coğrafi işaret tescili aldı.
Meşhur Kazan Kavunu’na coğrafi işaret tescili

Eti, kavunu ve balıyla meşhur olan Kahramankazan’da, ilçenin coğrafi işaret tescilli ilk ürünü kendine has tadı, aroması ve kokusuyla bilinen kavunu oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un göreve geldikten sonra başlattığı girişimlerin ardından Kazan Kavunu coğrafi işaretli ürün tescili aldı. Kazan Kavunu’na coğrafi işaret tescili düzenlenen törenle verildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ın elinden aldı. Böylece Kahramankazan ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmuş oldu.

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Sırada kavurma ve karadut var
Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yoğun bir çalışma ve harcadığımız emeklerin ardından meşhur kavunumuz nihayet bu özel tescile kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra sırada meşhur kavurmamız özellikle Orhaniye mahallemizde yetiştirilen meşhur karadutumuz var. Kavurmamız ve karadutumuza da coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

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Üretim ve rekoltesini artıracağız
İlçelerin kendine has aroma ve lezzete sahip olan kavununun son yıllarda çeşitli nedenlerle üretiminde ve rekoltesinde düşüş yaşandığını anlatan Oğuz, “Geçtiğimiz yıl kavunumuzdaki üretim ev rekolte artışını sağlamak için çiftçilerimize yüzde yüz hibe destekli tohum, ilaç ve ekipman desteği sağladık. Bu desteklemeyle çiftçilerimizle birlikte 1 milyon metrekare alana kazan kavunu ektik. Ve ekilen kavunların tamamını belediye olarak satın alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. İnşallah artık coğrafi işaretli de olan meşhur kavunumuzun üretim ve rekoltesini önümüzdeki yıllarda artıracağız ve hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız” diye konuştu. Kurum Başkanı Asan da, coğrafi işaret tescili alma süreci hakkında bilgi vererek, Kahramankazan’a tescilin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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