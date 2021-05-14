  • BIST 1.441
  • Altın 497,188
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 25 °C
»

Meşhur 'Lapseki kirazı' ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören kirazın erkenci çeşidinin üreticileri hasada hazırlanıyor.
Meşhur 'Lapseki kirazı' ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak

İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda yılda ortalama 12 bin ila 15 bin ton üretilen Lapseki kirazı ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak.

Arazilerindeki kiraz ağaçlarının büyük bölümü çiçeklerini döken ve tane tutumu gerçekleşen üreticiler, bu sezon yüksek verim bekliyor.

Meyve üreticisi Mehmet Gündoğdu, AA muhabirine, ilçede yetişen kirazın tadı, rengi ve nefaseti farklı olduğundan piyasada aranan bir ürün olduğunu söyledi.

Sezonu açmaya hazırlandıklarını belirten Gündoğdu şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıla göre bu yıl 10-15 gün geç hasat olacak fakat yaptığımız tarımsal mücadele ile biraz daha öne aldık. Bu da iklim şartlarından dolayı oluyor. Bu yıl verim gayet iyi olacak. Hatta çok kaliteli ürün çıkaracağız diye düşünüyoruz çünkü ağaçlarda meyveler biraz seyrek."

Kiraz yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı Subaşı köyünden Hüseyin Kızılok da bu sene bol ürün beklediklerini dile getirdi.

Afetsiz bir sezon geçirmelerini dileyen Kızılok, "Köyümüzün arazisinin en büyük özelliği rakımının yüksekliği, toprağın altında kil tabakası olması. Kış aylarında yağan yağmur suları kilin altına geçemediğinden toprak hep nemli kalıyor. Kirazlardaki şeker oranı buradan besleniyor." dedi.

"Bu yıl 10 gün geç ürün alacağız"
Meyve bahçelerini gezip üreticilerden son durum hakkında bilgi alan Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise ilçede kiraz üretiminin yüzde 90'ının açık alanda yapıldığını bildirdi.

Kalite kriterleri, tat ve aroma birleşenleri bakımından bölgenin ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Kaçan şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl üretim olarak Çanakkale genelinde 9'uncu sıradaydık. Bu senenin verileri açıklandı, 7'nci sıraya ulaştık. Burada yetişen ürünler Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç oluyor. Kiraz olsun şeftali olsun iklimsel olarak çok önemli bir yerde yetişiyor. Bu nedenle de yoğun talep görüyor. Üreticilerimiz bu konuda çok bilinçli, sürekli kendilerini yeniliyorlar. Bu yıl 10 gün geç ürün alacağız. Hava koşulları dengesiz şekilde seyrediyor ancak biz güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail yeniden Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı! Acı haber geldi14 Mayıs 2021 Cuma 11:48
  • Mehmetçik göçmenleri ölümden kurtardı14 Mayıs 2021 Cuma 10:55
  • Bakan Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821 ile 2020 arasındaki haritaya baksın13 Mayıs 2021 Perşembe 14:42
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in AA ve TRT'ye saldırısını kınadı13 Mayıs 2021 Perşembe 14:02
  • Almanya'da bakımevinde kalan felçli kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle Türkiye'ye döndü13 Mayıs 2021 Perşembe 14:01
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye'ye 'yayılmacı' diyenler, 1821-2020 arasındaki haritaya baksınlar, kim yayılmacı13 Mayıs 2021 Perşembe 13:54
  • Edirne'de kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu13 Mayıs 2021 Perşembe 13:43
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed ile telefonda görüştü13 Mayıs 2021 Perşembe 13:42
  • İstanbul'da kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabirleri ziyaret etti13 Mayıs 2021 Perşembe 13:42
  • İsrailli Yahudiler Bat Yam kentinde Filistinli bir sürücüyü linç etmeye çalıştı13 Mayıs 2021 Perşembe 08:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti