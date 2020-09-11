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Meşhur Ova Kavunu görücüye çıktı

Kahramankazan’ın meşhur ova kavunu, ilçede her hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan kavun pazarında görücüye çıktı. 
Meşhur Ova Kavunu görücüye çıktı

Kahramankazan Belediyesi’nin, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşünün yaşanan Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibeli tohum, ilaç ve ekim makinası desteklemesi sonrasında, ilçenin meşhur kavununun rekolte ve kalitesi geçtiğimiz yıllara oranla katbekat artarak pazara indi.  

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Kahramankazan Belediyesi tarafından geleneksen olarak kurulan Kavun Pazarı düzenlenen törenle açıldı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız, Kaymakam Engin Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

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Renkli pazarlık
Geleneksel kavun pazarının açılışı bereketli olması için dualarla açıldı. Pazarın açılışının ardından Oğuz ve İşler ile üreticiler arasında kavunun taban fiyatını belirlemek için geleneksel pazarlık yapıldı. Yapılan pazarlık renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Oğuz “Çiftçimizin her zaman yanındayız, sizin emeklerinizin zayi olmasını asla istemeyiz. Kilogramı 2 liraya hayırlı uğurlu olsun” diyerek, çiftçilerin istediği ücretten kavunu aldı. Böylece, yapılan pazarlık sonucu pazarda kavunun kilogram taban fiyatı 2 lira olarak belirlenmiş oldu. Başkan Oğuz, ilk gün olmasına karşın, pazara getirilen yaklaşık 80 römork kavunun, çekilen kura sonucu 22’sini çiftçilere destek olmak amacıyla satın aldı.

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Son yılların en yüksek rekoltesi
Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için bu yıl ekim döneminde çiftçilere yüzde 100 hibeli tohum, ilaç ve ekim makinası desteklemesinde bulunmuştu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, ilçedeki 22 ayrı mahallede toplam 1000 dönümlük (1 milyon metrekare) alanda kavun ekimi yapmıştı. Belediyenin desteklemesiyle ekilen bu kavunlar, bu yıl hem çiftçinin hem de tüketicinin yüzünü güldürdü. Belediyenin desteklemesi sonrasında ilçenin meşhur kavununun rekolte ve kalitesi geçtiğimiz yıllara oranla katbekat artarak pazara indi. 

Her zaman yanınızdayız
Başkan Oğuz, son yıllarda Kahramankazan'ın meşhur Ova Kavunu’nun rekoltesi ve kalitesindeki düşüşün kendilerini üzdüğünü belirterek, bunun önüne geçmek ve bir marka olan Ova Kavunu’nun üretiminin artırılması için kolları sıvadıklarını söyledi. İlçelerinin ismiyle özdeşleşmiş olan ve ilçedeki tarımsal üretimin lokomotif ürünlerinden olan Ova Kavunu’nun rekoltesinin artırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum, ilaç ve ekim makinası desteği verdiklerini anımsatan Oğuz, bu destekleme sayesinde bu yıl kavun üretiminin oldukça yüksek bir rekolteye ulaştığını kaydetti. Oğuz, önümüzdeki yıllarda da bu desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ikram edeceğiz 
Başkan Oğuz, bur gazetecinin Ova Kavunu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sevildiğini anımsatması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kavun ikram edeceklerini söyledi. Oğuz, “Cumhurbaşkanımızın Kahramankazan kavununu çok sevdiğini biliyoruz. Tabii değişik vesilelerle zatıalileri bunu dile getiriyor. Biz de Cumhurbaşkanımıza tabii ki Kahramankazan kavununu ikram edeceğiz" dedi.

Çiftçiler ve tüketiciler memnun
Törene katılan çiftçiler de, Kahramankazan Belediyesi’nin kendilerine yaptığı desteklemeden oldukça memnun olduklarını belirterek, “Meşhur Kavunumuzu yok olmaktan kurtaran bu girişim için Başkanımız Serhat Oğuz’a teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha fazla bu kavunu ekerek tüketicilerle buluşturacağız” dedi. Tüketiciler ise kendine has lezzeti, aroması ve dayanıklılığı ile bilinen meşhur Ova Kavunu’nu pazarda bulabilmekten memnun olduklarını söyledi. 

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