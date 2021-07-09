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Mesire alanlarında yoğunluk

Normalleşme sürecinin ardından Başkentliler, mesire ile rekreasyon alanlarını doldurmaya başladı. Mangal yakıp semaverde çay demleyen vatandaşlar, eğlencenin ve yasaksız günlerin tadını çıkarıyor. 
Mesire alanlarında yoğunluk

Normalleşme sürecine girilmesinin ardından Başkentliler, mesire ile rekreasyon alanlarını doldurmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı ve saat sınırlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar ailesiyle ya da arkadaş grubuyla güzel havaların ve kısıtlamasız günlerin tadını çıkarıyor. 

SEMAVERDE ÇAY, BARBEKÜDE MANGAL

Geçtiğimiz yıl yenilenerek hizmete açılan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’ndaki yoğunluk objektiflerimize yansıdı.  Başkentli vatandaşlar, semaverde çay demleyip barbekülerde mangal yakıyor. Çamlarla kaplı ormanların içinde dolaşan Başkentliler, nefes alma imkanı buluyor. Çocuklar ise parklarda rahatça oyun oynayabiliyor. Rekreasyon alanının içinde alkol kullanımına izin verilmiyor.    

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KISITLAMASIZ GÜNLERİN TADINI ÇIKARIYORLAR

Altındağ’daki Çubuk-1 Barajı’na ailesiyle piknik yapmaya gelen bir vatandaş gazetemize şunları söyledi: “Yasaklardan bunalmıştık. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından fırsatını bulur bulmaz hemen buraya geldik. Kısıtlamasız günlerin tadını çıkarmak istiyoruz. Kentin gürültülü ve yorucu atmosferinden uzaklaşılacak mükemmel bir yer burası.”  

“KAPANMA SAATİ UZATILSIN” ÇAĞRISI 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı rekreasyon alanı akşam saat 9,30’da ziyaretçilere kapatılıyor. Kapanma saatinin uzatılmasını talep eden vatandaşlar, “Kısıtlamaların kalktığı bu günlerde bu güzelim rekreasyon alanını 21.30’da kapatmak çok anlamsız. Kapanma saati mutlaka uzatılmalı. Akşam saatlerinde gelen insanlar burada fazla vakit geçiremeden saat sınırlamasından dolayı çıkmak zorunda kalıyor” dedi. 

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413 BİN METREKARE ALANA SAHİP 

Toplam 413 bin metrekarelik alana kurulu olan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı içinde; “Atatürk Evi, Bayrak Tepe-Seyir Tepesi, Kitabeli Kapı, Doğa Yürüyüş Yolu, Teras Kafe, Bent Üstü Gezinti Yolu, Tek Yürek Etkinlik Alanı, Bisiklet Yolu, Piknik Alanı, Spor Sahası, Çınaraltı Dinlenme Alanı, Sera, Çocuk Oyun Alanı, Mescit, otopark” yer alıyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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