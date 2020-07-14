  • BIST 117.741
  • Altın 399,389
  • Dolar 6,8565
  • Euro 7,8136
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Mesleğin son temsilcisi

İlkokul çağlarında göçmen ustasından öğrendiği “el baskı” mesleğini Ankara’da 50 yıldır yaşatmaya çalışan Ahmet Çolak, “El baskısı işinde benden başka yapan kimse kalmadı. Yakınlarda ben de bırakınca bu iş tarih olacak” dedi.
Mesleğin son temsilcisi

Başkent Ankara’da ilkokul çağlarında göçmen ustasından öğrendiği “el baskı” mesleğinin son temsilcisi Ahmet Çolak, 50 yıldır mesleğini devam ettiriyor. Kaybolmaya yüz tutan mesleğini ustasından öğrendikten sonra severek bir daha bırakmayan Çolak, Büyük Sanayi’de bulunan küçük dükkânında işini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Ankara’da klasik yöntemlerle kumaşa son boya baskı yapma ustası olan Çolak, gelen ufak siparişlerle çalışmalarını sürdürerek geçimini sağlıyor. Küçük dükkânının kapılarını gazetemize açan mesleğinin son ustası Çolak, “Bir devir daha kapanıyor. Benden başka kimse kalmadı. Yakınlarda ben de bırakınca bu iş tarih olur” diyor. 

20200713_142212.jpg

SON USTA BEN KALDIM
Kendisinden başka Başkent’te bu işi yapan usta kalmadığının bilgisini veren Çolak, mesleğe girişini ve düşüncelerini şöyle anlattı:
“Benim öğrendiğim yıllardan bugüne beraber çalıştığımız hiçbir usta kalmadı. Bize öğreten göçmen bir ustaydı. 1969 yılında bu işi öğrendim. Ankara’da ilk baskı işi yapan bizlerdik. Kalemlere, kâğıtlara baskı boya baskı yapıyorduk. 1980’lerde kıyafete baskı yapmak moda olunca onu da yapmaya başladım. Şu an bildiğim kadarıyla Ankara’da bu işi eski usullere göre yapan tek usta benim. Halen kalıplarla elle boyama yapıyoruz. Artık teknoloji gelişti her yerde bilgisayarlar, robotlar baskı yapıyorlar. Ama onların dezavantajı küçük rakamlarla çalışamamaları. Onlar binlerce yüzbinlerce ürün işi alabiliyorlar. Makinelerin prensibi aynı ama hızlarımız farklı.  Ben 400-500 tane ürün de baskı yapabiliyorum daha da arttığı oluyor. Bu iş bitmez ama bizim gibi ustalar bitti. Sonuç olarak yazılı kıyafetler bitmeyecek.” 

20200713_142308.jpg

TEKSTİL FİRMALARI VE FABRİKALARLA ÇALIŞIYORUM 
Genellikle küçük çaplı tekstil firmalarının ya da fabrikaların yazılı kıyafet için kendine sipariş verdiğini belirten Çolak, “Şu an genellikle kıyafet toptancıları benimle çalışıyor. Bir t-shirt’ün ya da kapüşonlu kıyafetin bir parçası bana getiriliyor. Onlara baskı yapıyorum. Ya da fabrika çalışanlarının yazılı kıyafetleri geliyor onları basıyorum. Firma ismini t-shirt üzerine baskı yapıyorum. Dediğim gibi benim yöntemim eski usul. Renkli baskı varsa her renk benim için bir kalıp demek. Tek tek ellerle o kalıplar hazırlanır boyalar hazırlanır ve baskısı yapılır. Aynı eski bir fotoğraf makinesinin filminden kâğıda boya yapılması sürecini ben de kıyafetin üzerine yapıyorum” diye konuştu. 

ELEMAN YETİŞMİYOR
Artık eleman yetişmediğini ve bu mesleğin son bulmaya yüz tuttuğunun altını çizen Çolak, “Artık yavaş yavaş bu devir kapanıyor. Eski işler kalmadı. Eleman bulmak neredeyse imkânsız. Yıllarca çekilen boya tiner kokusu da insanı yıpratıyor. İstanbul’u bilmiyorum ama Ankara’da el baskısı yapan bir tek ben kaldım. Benden başka yapan hiç duymadım. Mesleğin son yapanı benim. Artık ben de yoruldum bırakmayı planlıyorum ama bıraksam ne yapacağım onu bilmiyorum” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...14 Temmuz 2020 Salı 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 14 Temmuz 2020 - ASKİ14 Temmuz 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 14 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ14 Temmuz 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 14 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ14 Temmuz 2020 Salı 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?14 Temmuz 2020 Salı 09:00
  • Esnafın sıkıntısı büyük, destekler yetmiyor14 Temmuz 2020 Salı 04:03
  • Bakanlık'tan hobi bahçesi anketi14 Temmuz 2020 Salı 03:03
  • İhanetin 4. yıl dönümü14 Temmuz 2020 Salı 02:02
  • Orta Asya’dan gelen kültürel miras; Akbaş14 Temmuz 2020 Salı 01:01
  • Dertlilere Selam Olsun!14 Temmuz 2020 Salı 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti