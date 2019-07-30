  • BIST 103.373
  • Altın 256,841
  • Dolar 5,6029
  • Euro 6,2353
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

"Meslek liseleri birleşsin"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan tercih sonuçlarına göre kontenjanların iki katına çıkarılmasına rağmen Anadolu liselerinde ciddi yığılma olduğunu söyledi.
"Meslek liseleri birleşsin"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarına göre Anadolu liselerinde ciddi yığılma olduğunu belirterek kapasitelerini doldurmayan okulların birleştirilmesi gerektiğini, kalan mekanların derslik ihtiyacı bulunan okullara tahsis edilmesini önerdiklerini bildirdi. Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, LGS tercihlerinde okulların bazılarına kontenjanın çok üzerinde, bazılarına ise çok altında başvuru yapıldığını belirtti. LGS tercih sonuçlarına göre Anadolu liselerinde ciddi yığılma bulunduğunu ifade eden Geylan ‘’Bu okulların çoğu ikili eğitime geçti. Mesela Adana Çukurova Piri Reis Anadolu Lisesi 9. sınıf kontenjanı geçen yıl 240 iken bu yıl 480 kayıt aldı. İstanbul Sarıyer Rotary 100. Yıl Anadolu Lisesinin kontenjanı geçen yıl 200 iken bu yıl 400’e çıkarılmıştır.

Ankara Mamak Çağrıbey Anadolu Lisesi’nin kontenjanı 280 iken bu yıl 560 kayıt aldı. Toplam kapasitesi bin 280 olan Ankara Sincan Anadolu Lisesi’nin 9. sınıf kontenjanı 170 iken bu yıl 340 kayıt aldı. Buna karşın, adrese kayıtlarda birçok meslek lisesi de az tercih edildi. Mesela Mersin Şevket Pozcu Kız Meslek Lisesi’nin 9. sınıf kontenjanı 180 iken bu sene sadece 45 kayıt aldı’’ dedi. Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının bu duruma ivedilikle çözüm üretmesi gerektiğini bildirdi. İkili eğitime 2019 sonuna kadar son verileceği yönündeki vaatlerin gerçekleşmediğini savunan Geylan, Türkiye’nin terk etmeye çalıştığı ikili eğitimi geri getirmenin yanlış olacağını belirtti.

Geylan, “Önerimiz, kapasitelerinin çok altında kalan okulların, eğitim bölgesindeki aynı türdeki okullarla birleştirilerek, buradan açığa çıkan fiziki mekanların o eğitim bölgesinde hangi okul türü için derslik ihtiyacı varsa o okullarımıza tahsis edilmesidir” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:29
  • Liselerde yüzde 100'e yakın doluluk sağlandı22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:26
  • YKS'den 15 bin aday sıfır çekti19 Temmuz 2019 Cuma 10:11
  • Öğrenciler dikkat19 Temmuz 2019 Cuma 09:35
  • YKS tercih kılavuzu yayınlandı18 Temmuz 2019 Perşembe 16:07
  • 2019 YKS sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:28
  • YKS sonuçları açıklandı17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:16
  • Öğrencilerinin yarı zamanlı çalışabileceği üniversite15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:00
  • Özel çocuklara beş dilde özel eğitim programı15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:00
  • KPSS yarın yapılacak13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti